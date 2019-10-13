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13.10.2019 - 09:42 | | İHA

Fren yerine gaza basın sürücü markete daldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün fren yerine yanlışlıkla gaza bastığı otomobil, park halindeki bir araca çarptıktan sonra markete girdi. Kaza anı, iş yerinin kameralarınca anbean görüntülendi.

Fren yerine gaza basın sürücü markete daldı

Edinilen bilgiye göre, İsmail B.'nin kullandığı 33 HU 155 plakalı otomobil, Mehmet Ali Güler Caddesi’nde dönüş yapmak isterken sürücüsünün fren yerine yanlışlıkla gaza basması sonucu park halindeki 50 US 979 otomobile arkadan çarpıktan sonra üzerinde kasa bulunan kaldırıma çıkarak markete girdi. Otomobil sürücüsü ve çarptığı araçtakiler ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kaza anında markette bulunan çalışanlar ise büyük panik yaşadı. İş yerinde maddi hasar oluştu.

Markete giren otomobil, vatandaşların yardımıyla tekrar yola çekildi. Çarpmanın etkisiyle raflardan yere saçılan ürünleri toplamak da market çalışanlarına düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise otomobilin park halindeki araca çarpışı ve tekrardan hız kazanıp markete girişi görülüyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda flaş gelişmeTürk askeri ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Tel Abyad'ın doğusundaki bulunan mahalleleri ele geçirdi. MSO ve Mehmetcik, Telabyad'ın içi kısımlarına doğru ilerliyor.
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