Fren yerine gaza basınca babasının iş yerine girdi!

Olay, saat 10.30 sıralarında Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Babası Abdülbaki A.'ya ait elektrikli bisikleti izinsiz alan Betül Aras, gezmeye çıktı. Babasının yedek parça sattığı dükkanın önüne geldiği sırada Betül, fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Betül A.'nın kontrolünü yitirdiği bisiklet savrularak, dükkanın vitrin camından içeriye daldı. Camın paramparça olduğu olayda Betül A., hafif yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Betül, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.