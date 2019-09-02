Freni boşalan otobüs duvardan aşağıya uçtu!

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yayla mahallesi 2588 sokakta, bir otelin personelini taşımak için E.K'ya ait otobüsü kullanan M.Ç, sabah erken saatlerde otobüsü çalıştırıp otobüsten aşağıya indi. Otobüsü kontrol etmek amacıyla aşağıya inen M.Ç., otobüsün etrafında dolaşırken otobüsün hareket ettiğini gördü. Freni boşalan otobüs, Abdi İpekçi Caddesi'nde yol kenarında bulunan istinat duvarını kırarak aşağıya uçtu. Arka tamponu istinat duvarında kalan otobüs, uzun uğraşlar sonucu vinç yardımıyla boş araziye indirildi. Otobüsün içinde ve etrafında kimsenin olmaması sayesinde şans eseri kaza ucuz atlatıldı.

Kazanın sabah erken saatlerde olmasının şans olduğu belirten vatandaşlar, "Sabah bir gümbürtüyle uyandık. Normalde burası kalabalık bir cadde. Otobüsün içerisinde şoför de dahil olmak üzere hiç kimsenin olmaması büyük bir şans. Otobüsün hızı çok fazla yoktu. Freni boşalmış ve eğimden dolayı yokuş aşağı salınıvermiş. Allah'tan etrafta başka araç ya da insan yoktu. Kimsenin canına zarar gelmedi. Ama bu burada yaşanan ilk kaza değil. Burada geçenlerde de bir kaza yaşandı. İstinat duvarına bir çözüm bulunması gerekiyor. Kaldırım kenarına bir çit falan çekilebilir. Sonuçta çocuklarımızda bu kaldırımda yürüyorlar. Yetkililerin can kaybı olmadan buraya bir çözüm bulması gerekiyor" ifadelerinde bulundu.