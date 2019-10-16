MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemFreud’un “kara kıta”sı ‘Çarşamba Topluluğu’nda
16.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT

Freud’un “kara kıta”sı ‘Çarşamba Topluluğu’nda

16. İstanbul Bienali’yle eş zamanlı paralel etkinlikler kapsamında düzenlenen “Çarşamba Topluluğu” sergisine Maçka’daki Antik Palace ev sahipliği yapıyor.

Freud’un “kara kıta”sı ‘Çarşamba Topluluğu’nda

Freud’un ‘kara kıta’ olarak adlandırdığı dişil arzuya değinen “Çarşamba Topluluğu” başlıklı sergide sanatçılar Meret Oppenheim (İsviçre) ve Natela Iankoshvili’nin (Gürcistan) yapıtlarını İstanbul’la ilk kez buluştururken, çağdaş sanatın önde gelen sanatçılarından Rebecca Horn’un (Almanya) daha önce İstanbul’da sergilenmemiş yapıtlarını içeriyor. Küratör Beral Madra’ya saygı niteliğinde de olan “Çarşamba Topluluğu” sergisi, Madra’nın dijital arşivinin bir bölümünü de izleyiciyle buluşturacak. Değişken, güç odaklı olmayan, spontane, şiirsel ve hayali düşünme biçimlerinin “kara kıtasını” keşfetmeyi amaçlayan sergi 18 Ekim tarihine kadar gezilebilecek. 

Otostop için yola çıkan liseli genci motosikletli bıçakladı!İstanbul Büyükçekmece’de otostop yaparak evlerine giden lise öğrencileri ile motosikletli sürücü arasında “dikkatli sür” kavgası çıktı. Kavgada motosikletli, lise öğrencisini karnından bıçakladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beyşehir'de 156 adet kaçak silah ele geçirildi

Beyşehir'de 156 adet kaçak silah ele geçirildi

Korkunç rakam! Trafik kazalarında her gün 7 kişi ölüyor

Korkunç rakam! Trafik kazalarında her gün 7 kişi ölüyor

Meriç Nehri'nde 37 kaçak göçmen yakalandı

Meriç Nehri'nde 37 kaçak göçmen yakalandı

Enkazdan 20 saat sonra kurtarılmıştı! Güzel haberler geldi

Enkazdan 20 saat sonra kurtarılmıştı! Güzel haberler geldi

Sıradaki Haber