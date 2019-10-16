16.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT
Freud’un “kara kıta”sı ‘Çarşamba Topluluğu’nda
16. İstanbul Bienali’yle eş zamanlı paralel etkinlikler kapsamında düzenlenen “Çarşamba Topluluğu” sergisine Maçka’daki Antik Palace ev sahipliği yapıyor.
Freud’un ‘kara kıta’ olarak adlandırdığı dişil arzuya değinen “Çarşamba Topluluğu” başlıklı sergide sanatçılar Meret Oppenheim (İsviçre) ve Natela Iankoshvili’nin (Gürcistan) yapıtlarını İstanbul’la ilk kez buluştururken, çağdaş sanatın önde gelen sanatçılarından Rebecca Horn’un (Almanya) daha önce İstanbul’da sergilenmemiş yapıtlarını içeriyor. Küratör Beral Madra’ya saygı niteliğinde de olan “Çarşamba Topluluğu” sergisi, Madra’nın dijital arşivinin bir bölümünü de izleyiciyle buluşturacak. Değişken, güç odaklı olmayan, spontane, şiirsel ve hayali düşünme biçimlerinin “kara kıtasını” keşfetmeyi amaçlayan sergi 18 Ekim tarihine kadar gezilebilecek.