Freud’un “kara kıta”sı ‘Çarşamba Topluluğu’nda

Freud’un ‘kara kıta’ olarak adlandırdığı dişil arzuya değinen “Çarşamba Topluluğu” başlıklı sergide sanatçılar Meret Oppenheim (İsviçre) ve Natela Iankoshvili’nin (Gürcistan) yapıtlarını İstanbul’la ilk kez buluştururken, çağdaş sanatın önde gelen sanatçılarından Rebecca Horn’un (Almanya) daha önce İstanbul’da sergilenmemiş yapıtlarını içeriyor. Küratör Beral Madra’ya saygı niteliğinde de olan “Çarşamba Topluluğu” sergisi, Madra’nın dijital arşivinin bir bölümünü de izleyiciyle buluşturacak. Değişken, güç odaklı olmayan, spontane, şiirsel ve hayali düşünme biçimlerinin “kara kıtasını” keşfetmeyi amaçlayan sergi 18 Ekim tarihine kadar gezilebilecek.