20.09.2019 - 17:24 |
Friends dizisi kaç yılında çekildi? Friends oyuncuları kimler?
1994 - 2004 yılları arasında yayınlanmış ve toplam 10 sezon sürmüş bir komedi dizisi olan Friends hala yoğun ilgi görüyor. Bugün 25. yılını kutlayan Friends dizisi için Google, her bir oyuncunun karakteristik yönlerine özel görüntü ve ses oluşturdu. Peki Friends oyuncuları kimler?
Friends dizisinin konusu, New York'ta yaşayan 20'li yaşlarda üçü kadın, üçü erkek olan altı kişilik yakın arkadaş gurubunun yaşamları etrafında geçmektedir. Dizinin başrolünü bu altı karakter oluşturur. Dizide ki bu 6 karakterden hiçbiri diğer bir karakterden ön plana çıkmamıştır.
FRİENDS OYUNCULARI KİMLER?
1. David Schwimmer Dizideki karekteri: Ross Geller
2. Lisa Kudrow Dizideki karekteri: Phoebe Buffay
3. Jennifer Aniston Dizideki karekteri: Rachel Green
4. Matthew Perry Dizideki karekteri: Chandler Bing
5. Courteney Cox Dizideki karekteri:Monica Geller
6. Matt LeBlanc Dizideki karekteri:Joey Tribbiani
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