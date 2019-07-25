25.07.2019 - 10:10
FSM Köprü çalışmaları ne zaman bitecek? Tarih belli oldu!
27 Haziran'da başlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çalışmalarını vatandaşlar yakından takip ediyor. FSM köprüsünü sık sık kullanan vatandaşların merakla araştırdığı 'köprü çalışmaları ne zaman bitecek' sorusu yoğun ilgi görüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ne zaman biteceği belli oldu.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde birinci etap çalışmaları sona erdi. Vatandaşlar ise tüm çalışmaların ne zaman sona ereceğini öğrenmek için harekete geçti. Birinci etap çalışmalarının sona ermesiyle birlikte Ankara istikameti araç geçiş trafiğine açıldı. Peki FSM köprüsü tamamen ne zaman açılacak?
FSM KÖPRÜ ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BİTECEK?
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün üstyapı ve derz onarım çalışmaları 17 Ağustos 2019 tarihinde sona ereceği planlanıyor.