FSM köprüsünde bakım onarım çalışmaları ne zaman sona erecek?

FSM köprüsünde 27 Haziran tarihinde başlatılan bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak Avrupa'dan Asya'ya geçişin trafiğe kapatılmasının ardından şu sıralar Asya'dan Avrupa'ya geçişte kullanılan şeritler trafiğe kapatıldı.

İstanbul ulaşımında önemli bir yer edinen FSM köprüsünde çalışmaların ne zaman sona ereceği bu güzergahı aktif olarak kullanan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Çalışmaların başladığı tarihte Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos olarak duyurulan bitiş tarihin ardından geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altayapı Bakanı Cahit Turhan FSM köprüsünde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte FSM köprüsünde sürdürülen bakım onarım çalışmalarının sona ereceği tarih...

FSM müjdesi!

Bir gazetecinin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmaları sorması üzerine Bakan Turhan, şunları kaydetti:

"Oradaki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. Programın önünde gidiyoruz. Çok şükür hava şartları çalışmamızı, iş programımızı öngördüğümüz takvimden önce tamamlamak için bize imkan verdi. Geçtiğimiz yıllardan daha kısa sürede inşallah tamamlayacağız. Kurban Bayramı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz."