FSM köprüsünde çalışmalar ne zaman sona erecek? Bakan açıkladı
FSM köprüsünde çalışmalar devam ediyor. 27 Haziran'da başlayan FSM köprüsündeki çalışmaların ilk etabı tamamlandı. İkinci etap çalışmalarına ara vermeden hemen başlayan ekipler Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte kullanılan dört şeridi trafiğe kapatırken ulaşım tamamlanan ilk etap çalışmalarının gerçekleştiği Avrupa'dan Asya'ya geçişte kullanılan dört şerit üzerinden sağlanıyor. İstanbul trafiği açısında büyük önem arz eden FSM köprüsünde çalışmaların ne zaman sona ereceği belli oldu. Peki FSM köprüsünde çalışmalar ne zaman sona erecek?
FSM köprüsünde çalışmaların ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yaptığı açıklamada FSM köprüsünde sürdürülen çalışmalar ile ilgili müjdeli haberi verdi. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini açıklayan Bakan Turhan, sürecin tahmin ettiklerinden daha hızlı ilerlediğini ve Kurban Bayramı'ndan önce FSM köprüsünde bakım onarım çalışmaların sonlandırılarak yeniden hizmet vermeye başlayacağı bilgisini paylaştı.
FSM müjdesi!
Bir gazetecinin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmaları sorması üzerine Bakan Turhan, şunları kaydetti:
"Oradaki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. Programın önünde gidiyoruz. Çok şükür hava şartları çalışmamızı, iş programımızı öngördüğümüz takvimden önce tamamlamak için bize imkan verdi. Geçtiğimiz yıllardan daha kısa sürede inşallah tamamlayacağız. Kurban Bayramı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz."