FSM köprüsünde çalışmalar ne zaman sona erecek? Bakan açıkladı

FSM köprüsünde çalışmaların ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yaptığı açıklamada FSM köprüsünde sürdürülen çalışmalar ile ilgili müjdeli haberi verdi. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini açıklayan Bakan Turhan, sürecin tahmin ettiklerinden daha hızlı ilerlediğini ve Kurban Bayramı'ndan önce FSM köprüsünde bakım onarım çalışmaların sonlandırılarak yeniden hizmet vermeye başlayacağı bilgisini paylaştı.

FSM müjdesi!

Bir gazetecinin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmaları sorması üzerine Bakan Turhan, şunları kaydetti:

"Oradaki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. Programın önünde gidiyoruz. Çok şükür hava şartları çalışmamızı, iş programımızı öngördüğümüz takvimden önce tamamlamak için bize imkan verdi. Geçtiğimiz yıllardan daha kısa sürede inşallah tamamlayacağız. Kurban Bayramı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz."