FSM köprüsünde çalışmalar ne zaman sona erecek? Bakan Cahit Turhan açıkladı

FSM köprüsünde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 27 Haziran tarihinde başlayan çalışmaların ilk etap çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. İkinci etap çalışmaların ara verilmeden başlanan FSM köprüsündeki bakım onarım çalışmalarında Asya'dan Avrupa'ya geçişte kullanılan şeritler trafiğe kapatılırken tamamlanan ilk etap çalışmaları kapsamında Avrupa'dan Asya'ya geçişte kullanılan dört şeritte ik şerit gidiş iki şerit dönüş olarak ulaşım sağlanıyor.

İstanbul trafiği açısından büyük önem arz eden FSM köprüsünde çalışmaların ne zaman sona ereceği hergün bu güzergahı kulllanan milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından yapılan açıklamada daha önce 17 Ağustos olarak belirtilen çalışmaların Kurban Bayramı'ndan önce tamamlanarak hizmete açılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

FSM müjdesi!

Bir gazetecinin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmaları sorması üzerine Bakan Turhan, şunları kaydetti:

"Oradaki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. Programın önünde gidiyoruz. Çok şükür hava şartları çalışmamızı, iş programımızı öngördüğümüz takvimden önce tamamlamak için bize imkan verdi. Geçtiğimiz yıllardan daha kısa sürede inşallah tamamlayacağız. Kurban Bayramı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz."