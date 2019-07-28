FSM köprüsünden sevindiren haber! Çalışmaların sona ereceği tarih...

FSM köprüsünde yürütülen bakım-onarım çalışmalarında artık sona gelindi. İstanbul trafiğinde önemli bir rol üstlenen FSM köprüsünde yürütülen çalışmalar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde işe gidiş ve çıkış saatlerinde yoğunluk yaşanıyordu. FSM köprüsünde 27 Haziran tarihinde başlatılan çalışmalarda artık sona gelindi. 3 vardiya 24 saat şeklinde yürütülen hızlı çalışmaların ardından dün akşam saatlerinde asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte kullanılacak olan yolun şerit çizgilerinin çekilmesinin ardından FSM köprüsünde iki şeridin tamamen trafiğe açılması bekleniyor.

FSM KÖPRÜSÜNDE ÇALIŞMALAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

FSM köprüsünde 27 Haziran tarihinde başlatılan çalışmalarda artık sona gelindi. 3 vardiya 24 saat şeklinde yürütülen hızlı çalışmaların ardından dün akşam saatlerinde asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte kullanılacak olan yolun şerit çizgilerinin çekilmesinin ardından FSM köprüsünde iki şeridin tamamen trafiğe açılması bekleniyor.

Bugün içerisinde şerit çizgilerinin çekilmesinin ardından FSM köprüsünün akşam saatlerinde trafiğe açılması bekleniyor.