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28.07.2019 - 07:16| DHA

FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi. Yol şerit çizgilerinin çekilmesinin ardından köprünün trafiğe açılacağı öğrenildi.

FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi!
FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi!
FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi!
FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi!
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran’da başlayan asfalt yenileme çalışmalarında sona gelindi.

BAYRAMDAN ÖNCE AÇILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada köprünün planlanan tarihten daha önce Kurban bayramı öncesinde trafiğe açılacağını söylemişti.

 

FSMde asfaltlama çalışmaları sona erdi

 

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