Fuat Oktay, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Oktay, ilk olarak Eyüpsultan Mezarlığı'na gitti. Annesi Şaziye Oktay'ın buradaki kabri başında dua eden Oktay, daha sonra Edirnekapı Şehitliği'ne geçti.

Şehit mezarları başında dua eden, mezarlara gül bırakan Oktay, şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Mezarlıkta şehit aileleri ve yakınlarıyla bayramlaşan Oktay, ailelerin taleplerini dinledi.

Şehitlerin tüm milletin baş tacı olduğunu belirten Oktay, "Şehitlerimizin emaneti sizlerin de başımızın üstünde yeri var. Her zaman yanınızdayız. Kahraman evlatlarımız olmasaydı bugün bu bayramı kutlayamayabilirdik." dedi.