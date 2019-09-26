Fuat Oktay’dan ROKETSAN’a ziyaret

Oktay, ROKETSAN’ın Lalahan’daki yerleşkesinde son dönemde terör saldırılarında sıkça kullanılan patlayıcı yüklü hava araçları ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için geliştirilen ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi’nin test atışlarını izledi. Oktay, başarılı lazer atışlarıyla el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getiren, patlayıcı kablolarını kesen ve saldırı dronelarını havada imha eden ekibi tebrik etti.

Savunma sanayiindeki gelişmeleri gururla izlediklerini aktaran Oktay, “Uydu, uzay çalışmalarımız var. Orada da çok ileri aşamada çalışmalarımızın olduğuna bir kez daha şahit olduk” dedi.

“SOM”, “atmaca” ve “cirit” füzelerinin başarısını anlatan Oktay, “Cirit şu anda belki dünyada en iyi olduğumuz alanlardan birisi. Birçok ülkeye de ihracat yaptığımız bir alan” dedi.