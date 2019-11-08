Fuhuş baskını! Paralarla yakalandılar

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca "Fuhuş" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Alacaatlı mahallesinde ikamet eden C.T. ve A.D.’nin ikamet ettikleri iki ayrı adreste aramalar yapıldı. 636 dolar ve 25 bin TL nakit para ele geçirildi. Fuhuş suçundan elde edilen gelire el konuldu. Adli makamların talimatıyla C.T. ve A.D. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.
Yatağın içinden çıkanlar şoke etti!İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik olarak son 1 ayda gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda 300 kilo eroin ele geçirildi. 30 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda şebeke elebaşlarına yönelik bu sabah düzenlenen baskında ise bir uyuşturucu baronu ve 6 yardımcısı yakalanarak gözaltına alındı. Bir TIR parkında dedektör köpekler eşliğinde yapılan kazıda ise polis kazdıkça zehir ele geçirdi.