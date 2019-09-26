Fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fiziki takibin ardından dün Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerindeki bazı ev ve otellere operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa zorlandığı tespit edilen 2'si yabancı uyruklu 7 kadın kurtarıldı. Kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen 7 kişi de gözaltına alındı. Fuhuştan elde edildiği belirtilen bir miktar paraya el konuldu.
Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbullular'ı korkutan depremGeçen salı günü Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş İstanbul halkı büyük panik yaşamıştı. Korku yaratan deprem sonrası artçı sarsıntılar dün ve bugün de devam etti. Bugün son olarak Marmara Denizi'nde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.