Fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fiziki takibin ardından dün Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerindeki bazı ev ve otellere operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa zorlandığı tespit edilen 2'si yabancı uyruklu 7 kadın kurtarıldı. Kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen 7 kişi de gözaltına alındı. Fuhuştan elde edildiği belirtilen bir miktar paraya el konuldu.

Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.