MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemFulya Zenginer kimdir? Fulya Zenginer dizileri
30.09.2019 - 09:15 |

Fulya Zenginer kimdir? Fulya Zenginer dizileri

Fulya Zenginer 2 yıldır birlikte olduğu Kuntay Tarık Evren ile evlendi. Fulya Zenginer kimdir? Hangi dizilerde rol aldı? İşte Fulya Zenginer ile ilgili merak edilenler...

Fulya Zenginer kimdir? Fulya Zenginer dizileri

Oyuncu Fulya Zenginer ile 2 yıldır birlikte olduğu Kuntay Tarık Evren evlendi.Oyuncu Fulya Zenginer ile 2 yıldır birlikte olduğu Kuntay Tarık Evren evlendi.


FULYA ZENGİNER KİMDİR?
21 Temmuz 1989 İstanbul doğumlu olan Fulya Zenginer ilk ve orta okulu Zeytinburnu Nuri Paşa İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Bakırköy Lisesi'nde tamamladı. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde okudu.
İlk rolünü Star TV'nin 2006 yapımı İki Aile dizisinde oynadı. Kanal D'de Küçük Kadınlar dizisinde Yeliz'i canlandırdı. Daha sonra Tövbeler Tövbesi'nde Fidan'ı canlandırdı.
Cine5'te yayımlanan Dizi Magazin'de konuk sunuculuk yaptı. Ayrıca 2009 yılında bir içeçek ve GSM firmasının reklamında oynadı. Benim İçin Üzülme dizisinde Buke karakterini canlandırdı.


FULYA ZENGİNER DİZİLERİ
2006 - 2008 Doktorlar Hande

2006 İki Aile Eda

2008 - 2010 Küçük Kadınlar Yeliz Gezici

2011 Tövbeler Tövbesi Fidan

2012 Sağ Salim Nihal

2012-2014 Benim İçin Üzülme Buke

2013 El Cin

2015-2016 Fabrika Kızı Aylin

2016 Seni Seven Ölsün Ilgaz

2016 Güzel İkili

Fulya Zenginer kimdir Fulya Zenginer dizileri

Tekirdağ'da domuzlar mısır tarlasını talan ettiTekirdağ’ın Malkara ilçesinde mısır tarlasına giren yaban domuzları hasada zarar verdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Edirne'de lastik botta 48 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de lastik botta 48 kaçak göçmen yakalandı

Çukur 70. bölüm fragmanları yayında! Yamaç, Efsun'u öldürecek mi?

Çukur 70. bölüm fragmanları yayında! Yamaç, Efsun'u öldürecek mi?

Yasak Elma fragman! 51. Yeni bölümde yeni plan

Yasak Elma fragman! 51. Yeni bölümde yeni plan

Engelli kızını iş vaadiyle kandırıp dolandırıldı!

Engelli kızını iş vaadiyle kandırıp dolandırıldı!

Sıradaki Haber