Fulya Zenginer kimdir? Fulya Zenginer dizileri

Oyuncu Fulya Zenginer ile 2 yıldır birlikte olduğu Kuntay Tarık Evren evlendi.Oyuncu Fulya Zenginer ile 2 yıldır birlikte olduğu Kuntay Tarık Evren evlendi.



FULYA ZENGİNER KİMDİR?

21 Temmuz 1989 İstanbul doğumlu olan Fulya Zenginer ilk ve orta okulu Zeytinburnu Nuri Paşa İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Bakırköy Lisesi'nde tamamladı. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde okudu.

İlk rolünü Star TV'nin 2006 yapımı İki Aile dizisinde oynadı. Kanal D'de Küçük Kadınlar dizisinde Yeliz'i canlandırdı. Daha sonra Tövbeler Tövbesi'nde Fidan'ı canlandırdı.

Cine5'te yayımlanan Dizi Magazin'de konuk sunuculuk yaptı. Ayrıca 2009 yılında bir içeçek ve GSM firmasının reklamında oynadı. Benim İçin Üzülme dizisinde Buke karakterini canlandırdı.



FULYA ZENGİNER DİZİLERİ

2006 - 2008 Doktorlar Hande

2006 İki Aile Eda

2008 - 2010 Küçük Kadınlar Yeliz Gezici

2011 Tövbeler Tövbesi Fidan

2012 Sağ Salim Nihal

2012-2014 Benim İçin Üzülme Buke

2013 El Cin

2015-2016 Fabrika Kızı Aylin

2016 Seni Seven Ölsün Ilgaz

2016 Güzel İkili