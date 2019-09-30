Fulya Zenginer'in eşi Kuntay Tarık Evren kimdir?

Kuntay Tarık Evren kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 1,5 yıldır aşk yaşadıkları Fulya Zenginer ile dünya evine giren Kuntay Tarık Evren kimdir sorusu mgazin gündeminde en çok merak edilen haberlerden biri oldu. Peki Kuntay Tarık Evren kimdir?

KUNTAY TARIK EVREN KİMDİR?

1 Ocak 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kuntay Tarık Evren, Nouva Accademia Bella Arti di Milano Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur.

Grafik sanatçısı olan Evren, ayrıca reklam ve pazarlama alanında çalışıyor. 2017 yılında Basında En İyi Gazete Reklam Kampanyası ödülünün sahibi oldu ve 2009 yılında "Adab-ı Muaşeret" filminde Memo karakterini canlandırdı. İyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilen başarılı isim, 2017'den beri oyuncu Fulya Zenginer ile yaşadığı aşk ile gündeme geldi.