G. I. JOE: Misilleme filmi konusu ve başrol oyuncuları

G. I. JOE: Misilleme filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 29 Mart 2013 yılında vizyona giren G. I. JOE: Misilleme filmi Türkiye'de 17 hafta boyunca vizyonda kalırken izleyici tarafından beklenen ilgiyi görmedi. 280.927 seyirci tarafından izlenen film 3.132.722,00 TL hasılat elde etti. Peki G. I. JOE: Misilleme filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

G. I. JOE: Misilleme filmi başrol oyuncuları

G. I. JOE: Misilleme filminin başrollerinde Bruce Wills, Channig Tatum, Dwayne Johnson, Adiranne Palicki, Ray Park, Ray Stevenson, Robert Fitzgerald Diggs, Joseph Mazzelo, Walton Goggins, Jonathan Pryce, Arnold Vosloo yer alıyor.

G. I. JOE: Misilleme filmi konusu

G.I. Joe Efsanesi son filminde yine zorlu görevlerle geri dönüyor. Ekip bu sefer dünyayı hakimiyeti altına almayı hedefleyen Zartan ve onun adın çalışanlar ve Zartan'ın etkisi altına giren dünya liderleriyle zorlu bir mücadeleye giriyor... Stephen Sommers'ın 2009 yılında çektiği gişe filmi G.I. Joe: Kobra’nın Yükselişi (G.I. Joe - Rise of Cobra) filminden bayrağı devralan Jon Chu başrollere Dwayne Johnson, Channing Tatum ve Ray Park'ı taşırken, kadroya Bruce Willis, Ray Stevenson, Adrianne Palicki, Jonathan Pryce, Lee Byung-hun, Elodie Yung gibi yıldızlar eşlik ediyor. 3D vizyona girecek bol yıldızlı film için beklentiler de yüksek.