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02.12.2019 - 16:14 | | DHA

'Gaga Bulut’ hakkındaki ikinci davanın, düşürülmesi istendi!

İzmir’de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp, videoya aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle 17 yıl hapis cezasına çarptırılan ‘Gaga Bulut’ lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, yaşları 17 yaşındaki 2 kız çocuğunu öpüştürdüğü video ile ilgili açılan davada hakim karşısına çıktı. Duruşmada savcı, davanın düşürülmesini ve beraat kararı verilmesini istedi.

'Gaga Bulut’ hakkındaki ikinci davanın, düşürülmesi istendi!

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan 'Gaga Bulut' lakaplı Bulut Altuğ, özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip, birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, duruma tepki gösterdi. İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de 15 Ekim 2018 günü Altuğ'u 'müstehcenlik' suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis, görüntüleri çeken Fatih Bilgehan Bektaş'ı da yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Altuğ tutuklandı, Bektaş ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gaga Bulut’ hakkındaki ikinci davanın, düşürülmesi istendi

Açılan davada tutuklu yargılanan Bulut Altuğ, 15 yaşından küçük 2 çocuğa yönelik ‘cinsel istismara azmettirme’ suçundan 8’er yıldan 16, ‘müstehcen görüntüleri yaymak’ suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Bulut Altuğ'a ayrıca 1000 gün adli para cezası verildi. Para cezası 20 bin TL’ye çevrildi.

Diğer sanık Fatih Bilgehan Bektaş ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararla birlikte Bektaş da tutuklandı.

DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNİ VE SANIKLARIN BERAATİ İSTENDİ

Bulut Altuğ ve Fatih Bilgehan Bektaş hakkında 17 yaşındaki 2 kız çocuğunu öpüştürdükleri  görüntülerle ilgili açılan davanın görülmesine ise bugün İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Tutuklu sanıklar Altuğ ve Bektaş ile avukatların katıldığı duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli de hazır bulundu. Avukat Melli, sanıkların cezalandırılmalarını ve cezalarda da indirim yapılmamasını talep etti.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı ise, 15 yaşından büyük mağdurlara karşı rıza ile olan cinsel istismarın şikayete bağlı olduğunu, dolayısıyla bu kişiler şikayetçi olmadığı için davanın düşürülmesi ile sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini bildirdi. Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

 

 

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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