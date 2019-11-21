Süper Lig'de bu hafta açılış maçı Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak. İki takımın da 19 puanı bulunurken galip gelen taraf maç fazlasıyla liderliğe yükselecek. Maç bu nedenle her iki kulüp için de kritik... Futbolseverler ise bol pozisyonlu geçmesi beklenen maçı kaçırmamak adına "Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Başakşehir maçı 22 Kasım Cuma günü saat 20.30'da Türk Telekom Park'ta oynanacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY İLE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 23. RANDEVUDA

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de yarın 23. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig’de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 22 maçtan 11’ini Galatasaray, 6’sını Medipol Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray’ın 37 golüne, Medipol Başakşehir 33 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Türk Telekom Stadı’nda 33. haftada yapılan kritik maçı 2-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.

GALATASARAY, SON 10 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi. İki takım arasında ligdeki son 10 müsabakadan 3’ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY’IN SAHASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 6 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar sahasındaki 11 maçta 24 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.