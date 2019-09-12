Galatasaray maçı ne zaman hangi gün saat kaçta? GS Kasımpaşa muhtemel 11'ler ve kadrolar
Galatasaray Kasımpaşa maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçına sahne olacak zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılı ve ve lacivert beyazlı taraftarlar Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta sorularının cevaplarını arıyor. İşte maçın muhtemel 11'leri, kadroları, maç biletleri ve hakkındaki diğer tüm bilgiler...
Süper Lig'de milli ara sonrası 4. hafta Galatasaray Kasımpaşa ile açılıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, yeni transferi Falcao'nun da ilk kez sarı kırmızılı formayı giyeceği maçta Kasımpaşa'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Peki büyük heyecanla beklenen Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'de 4. haftanın açılış mücadelesi olan Galatasaray Kasımpaşa maçı 13 Eylül Cuma akşamı saat 20:00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Belhanda, Feghouli, Falcao
Kasımpaşa: Fatih, Karim Hafes, Ben Youssef, Fernandes, Popov, Khalili, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Koita.
GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇ BİLETİ FİYATLARI