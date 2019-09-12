Galatasaray maçı ne zaman hangi gün saat kaçta? GS Kasımpaşa muhtemel 11'ler ve kadrolar

Süper Lig'de milli ara sonrası 4. hafta Galatasaray Kasımpaşa ile açılıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, yeni transferi Falcao'nun da ilk kez sarı kırmızılı formayı giyeceği maçta Kasımpaşa'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Peki büyük heyecanla beklenen Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig'de 4. haftanın açılış mücadelesi olan Galatasaray Kasımpaşa maçı 13 Eylül Cuma akşamı saat 20:00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Belhanda, Feghouli, Falcao



Kasımpaşa: Fatih, Karim Hafes, Ben Youssef, Fernandes, Popov, Khalili, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Koita.



GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇ BİLETİ FİYATLARI











