Galatasaray maçını hangi kanallar şifresiz canlı veriyor? Real Madrid GS maçını yayınlayan kanal...

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Real Madrid ile Galatasaray Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Yurdumuzun dört bir yanında ve dünya genelindeki milyonlarca Galatasaray taraftarı heyecanla zorlu mücadeleyi bekliyor. Peki Real Madrid Galatasaray maçını hangi kanallar şifresiz canlı veriyor? İşte o kanalların listesi...

REAL MADRID GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Real Madrid Galatasaray maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

REAL MADRID GALATASARAY AVRUPA'DA YAYINLAYAN KANALLAR LİSTESİ...

Türkiye: beIN SPORTS HD 1, Bein connect, Digiturk Play

İspanya: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

İngiltere: BT Sport ESPN, BT Sport Live

ABD: Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, B/R Live

Nijerya: DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa