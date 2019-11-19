Galatasaraylı Bulgarlar

Trackart Sanat Galerisi’nde “Galatasaray Lisesi’nde okuyan tanınmış Bulgarlar” başlığını taşıyan etkinlikte, 1872 ila 1913 arası dönemde bu okuldan mezun olmuş Bulgarlara dair 36 parça fotoğraf, bilgilendirici dokümanlar sergilendi. Bulgaristan tarihinde önemli figürler olan, devlet adamlığı ya da diplomatlık yapmış isimlerin yanı sıra şairler-yazarlar, bilim insanları ve bir çok sanatçının da bu okuldan mezun olduğuna dikkat çekildi. Galatasaray Lisesi’nden doğduğu bilinen Galatasaray futbol takımının kuruluşunda da bazı Bulgar isimlerin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Sarı-kırmızı Levski

Blagoy Balakchiev isimli Bulgarın, foto1905’te ilk Galatasaray futbol takımının kuruluşunda yer aldığı, bu ilk takımda bir çok Bulgar futbolcu yer aldığı aktarıldı. Bu isimlerin okuldan mezun olduktan sonra ülkelerine döndükleri ve burada, sonrasında Levski Sofya’ya dönüşecek olan “FC 13” futbol kulübünü kurdukları belirtildi. Günümüzde mavi-beyaza dönüşen Levski’nin ilk renklerinin sarı-kırmızı olduğu, bunun da Galatasaray’ın renkleri olmasından kaynaklandığı aktarıldı. Plovdiv çocuk korosunun da bir konser verdiği sergiye yoğun ilgi gösterildiği belirtildi.