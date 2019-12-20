Galeta Unlu Tatlı tarifi ve malzemeleri | Galeta Unlu Tatlı nasıl yapılır?

Galeta Unlu Tatlı için hangi malzemeler gerekir? Galeta Unlu Tatlı nasıl yapılır? Tarifi internette merakla araştırılan Galeta Unlu Tatlı tarifini sizler için derledik.

GALETA UNLU TATLI TARİFİ VE MALZEMELERİ

1 su bardağı galeta unu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

Yarım çay bardağı hindistan cevizi

MUHALLEBİSİ

3 su bardağı süt

2 kahve fincanı tam buğday unu

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

1 paket krem şanti

SÜSLEMEK İÇİN

yarım su bardağı hindistan cevizi

ŞERBETİ

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

2 damla limonun suyu

GALETA UNLU TATLI NASIL YAPILIR?

Kekini hazırlamak için; yumurtaları ve şekeri köpük kıvamına gelene dek bir mikser yardımıyla çırpın. Ardından içerisine sıvı yağ, galeta unu, ceviz, hindistan cevizi, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip, güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımı dibini yağladığınız kare bir borcama dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika boyunca pişmeye bırakın.

ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Su ve şekeri bir tencerede güzelce karıştırıp ocağa alın. Kaynamaya başlayınca altını kısın, 5 dakika daha kaynatın ve içerisine limon suyunu ilave edin. Ardından altını kapatın ve soğuması için bir kenara alın.

MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR?

Süt, un, şeker ve nişastayı bir tencereye alıp güzelce karıştırın. Ocağın altını açın ve kaynaya dek karıştırmaya devam edin. Muhallebi koyulaşıp, kaynamaya başlayınca içine vanilyayı ekleyin ve altını kapatın ve ılıklaşmasını bekleyin. Ilıklaştıktan sonra içine toz krem şantiyi ekleyip, bir mikser ile güzelce çırpın.Kek piştikten sonra fırından alın ve kek sıcakken üstüne soğumuş olan şerbeti dökün. Kek şerbeti emdikten sonra üstüne hazırladığınız muhallebiyi güzelce yayın ve tüm üstünü Hindistan cevizi ile kaplayın.