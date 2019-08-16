MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemGamze, maganda kurşunu kurbanı
16.08.2019 - 15:09| DHA

Gamze, maganda kurşunu kurbanı

Kırşehir'de katıldığı sünnet düğününde halay çektiği sırada başına kurşun isabet eden Gamze Boynuince (21), yaşamını yitirdi.

Gamze, maganda kurşunu kurbanı

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde meydana geldi. Yaz tatili için Belçika'dan Kırşehir'e gelen Gamze Boynuince, babası Rahmi Boynuince ile birlikte köy muhtarı Bayram Zengin'in oğlu için düzenlenen sünnet düğününe katıldı. Düğün sırasında bazı kişiler havaya ateş açtı. Bu sırada, halay çeken Gamze Boynuince'nin başına kurşun isabet etti. Yere yığılan Boynuince, kanlar içinde kaldı. Düğündekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Boynuince'nin cansız bedeni Kırşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gelen hesaba kızıp kafeye molotof attıKadıköy'de gittiği barda yüksek hesap gelmesine sinirlenen bir şahıs, molotofla bara saldırdı. Ancak şahsın attığı molotof başka bir kafeye isabet ederken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gizemli Adaya Yolculuk filmi konusu ve başrol oyuncuları

Gizemli Adaya Yolculuk filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kredi kartı olanlar dikkat! Şimdi de bunu yaptılar...

Kredi kartı olanlar dikkat! Şimdi de bunu yaptılar...

Gelen hesaba kızıp kafeye molotof attı

Gelen hesaba kızıp kafeye molotof attı

Nikahları damadın tedavi gördüğü hastanede kıyıldı

Nikahları damadın tedavi gördüğü hastanede kıyıldı

Sıradaki Haber