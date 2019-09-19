19.09.2019 - 12:41 |
Gamze Özçelik kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
26 Ağustos 1982'de İstanbul'da doğan Gamze Özçelik, Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır.
'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırdı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı. Şu an Ben Buradan Atlarım adlı yarışma programını sunmaktadır. 19 Haziran 2008 tarihinde Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi. Çift 2011 yılında boşandı.
Filmografi
Hırsız Var!, 2004
Dizi
Eyvah Kızım Büyüdü, 1999
Cinler ve Periler, 2001
Tatlı Hayat, 2001
Serseri, 2003
Düşler ve Gerçekler, 2005
Savcının Karısı, 2005
Arka Sokaklar, 2006-2009,2011-2013
Canan, 2011
Fatih (TV dizisi) 2013
Böyle Bitmesin 2013 (Konuk Oyuncu 48 Bölüm)
Mehmetçik Kûtulamâre 2018