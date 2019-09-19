Gamze Özçelik kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırdı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı. Şu an Ben Buradan Atlarım adlı yarışma programını sunmaktadır. 19 Haziran 2008 tarihinde Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi. Çift 2011 yılında boşandı.

Filmografi



Hırsız Var!, 2004

Dizi

Eyvah Kızım Büyüdü, 1999

Cinler ve Periler, 2001

Tatlı Hayat, 2001

Serseri, 2003

Düşler ve Gerçekler, 2005

Savcının Karısı, 2005

Arka Sokaklar, 2006-2009,2011-2013

Canan, 2011

Fatih (TV dizisi) 2013

Böyle Bitmesin 2013 (Konuk Oyuncu 48 Bölüm)

Mehmetçik Kûtulamâre 2018