Garanti Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

Kullanıcısı olduğunuz operatörün müşteri hizmetlerine farklı sebeplerden bağlanmanız gerekebilir. Yaptığınız aramalarda sesli yönlendirmeler ile uğraşmak istemiyorsanız ve derdinizi doğrudan müşteri temsilcisi ile paylaşmak istiyorsanız bu şekilde çözüm üretilmesinden yanasanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

GARANTİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE DOĞRUDAN BAĞLANMAK İÇİN BU YOLU İZLEYEBİLİRSİNİZ

Garanti müşteri temsilcisine direkt olarak bağlanmak için ilk olarak telefonunuzun arama ekranından 444 0 333 numaralı Garanti müşteri hizmetlerini tuşlayın. Telesekreter sizi karşıladıktan sonra sesli komut sistemine "kart işlemleri" demeniz gerekiyor. Sonrasında sesli komut sistemi menüleri sayacak, konuşma bitiminde 'başka yere bağlanmak' istiyorum ya da'müşteri temsilcisine bağlanmak' istiyorum derseniz direkt karşınıza operatör çıkar.