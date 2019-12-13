‘Gaybubet evi’nden FETÖ imamları çıktı

Terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda FETÖ’nün 33 gaybubet evi (Gizlenme evi) tespit edilip dün sabah 33 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti. Haklarında arama kararı bulunan 30 FETÖ’cünün bu evlerde saklandığı bilgisi üzerine gerçekleşen baskınlarda aranan 22 FETÖ mensubu gözaltına alınmış, yapılan aramalarda ise 350 bin lira değerinde, döviz ve altın ele geçirilmişti. 22 örgüt mensubunun kimlik sorgulamasında çoğunun öğretmen, eğitim sorumlusu ve yurt sorumlusu olduğu belirlendi. Gözaltına alınan isimlerden Mehmet Said B.’nin örgütün TSK mahrem imam yapılanması içerisinde yer alıp Diyarbakır TSK imamı olarak görev yaptığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nca hakkında arama kaydı bulunduğu belirlendi.

Yine gözaltına alınan isimler arasında bulunan Y.B.nin de Eyüpsultan imamı olarak örgüt yapılanmasında yer aldığı belirlenirken, polisin gözaltına aldığı 22 isim üzerindeki derinlemesine çalışması ve firari 8 şüphelinin yakalanması için operasyonları devam ediyor.