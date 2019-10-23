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23.10.2019 - 12:20 | | DHA

Gaybubet evlerinde yakalandılar tutuklandı!

Kahramanmaraş'ta polisin FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine düzenlediği operasyonda yakalanan 2'si kadın 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaybubet evlerinde yakalandılar tutuklandı!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde örgütün aranan kişileri sakladığı gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenledi. İl merkezinde 6, Elbistan ilçesinde de 1 olmak üzere 7 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasında KHK ile ihraç edilmiş çeşitli mesleklerden 4'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere ise incelenmek üzere el konuldu. FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi olan 'ByLock'u da kullandığı öne sürülen şüpheliler, emniyette sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ayfer G., Ülkü T., Kürşat K., Muhammet K., Sinan S.., Samet B. ve Yahya G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

 

 

Hırsızlar yüzünden marketçi canından bezdi!İstanbul Esenyurt'ta iki şubesi bulunan market sahibi Mehmet Kaya, son dönemde iş yerlerine dadanan hırsızlardan bunaldı. Ayda yaklaşık 28 bin lira tutarında ürünün çalındığını belirten Kaya, güvenlik kamerası kayıtları bulunan hırsızların yakalanmasını istedi.
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