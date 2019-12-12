MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gaybubet evlerinden eyalet ve TSK imamları çıktı
ABONE OL
12.12.2019 - 13:38 | | Ferit Zengin

Gaybubet evlerinden eyalet ve TSK imamları çıktı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) tespit edilen 33 ayrı “Gaybubet evi”ne dün düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden ikisi örgüt imamı çıktı. Yüklü miktarda döviz ve ziynet eşyasıyla ele geçirilen örgüt mensuplarından Mehmet Sait G.'nin örgütün Türk Silahlı Kuvvetler içerisinde kurduğu yapılanmada Diyarbakır TSK İmamı, Y.B. nin ise Eyüpsultan İmamı olduğu öğrenildi.

Gaybubet evlerinden eyalet ve TSK imamları çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Terör Örgütü FETÖ'ye yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda FETÖ’nün 33 Gaybubet evi (Gizlenme evi) tespit edilip dün sabah saatlerinde 33 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti. Haklarında arama kararı bulunan 30 FETÖ mensubunun bu evlerde saklandığı bilgisi üzerine gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda 22 aranan FETÖ mensubu yakalanıp gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda ise 350 bin lira değerinde, döviz ve altın ele geçirilmişti.

Gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube'ye götürülüp sorguya alınan 22 örgüt mensubunun yapılan kimlik ve özlük bilgi sorgulamasında çoğunun öğretmen, eğitim sorumlusu ve yurt sorumlusu gibi mesleklere sahip olduğu belirlendi. Örgüt yapılanması içerisindeki konumları üzerine yapılan çalışmada ise gözaltına alınan isimlerden Mehmet Said B.’nin örgütün TSK mahrem imam yapılanması içerisinde yer alıp Diyarbakır TSK İmamı olarak görev yaptığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığınca hakkında arama kaydı bulunduğu belirlendi.

Yine gözaltına alınan isimler içerisinde bulunan Y.B.nin de Eyüpsultan eyalet imamı olarak örgüt yapılanmasında yer aldığı belirlenirken, polisin gözaltına aldığı 22 isim üzerindeki derinlemesine çalışması ve firari 8 şüphelinin yakalanması için operasyonları devam ediyor.

ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

Sıradaki Haber