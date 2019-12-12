Gaybubet evlerinden eyalet ve TSK imamları çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Terör Örgütü FETÖ'ye yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda FETÖ’nün 33 Gaybubet evi (Gizlenme evi) tespit edilip dün sabah saatlerinde 33 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti. Haklarında arama kararı bulunan 30 FETÖ mensubunun bu evlerde saklandığı bilgisi üzerine gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda 22 aranan FETÖ mensubu yakalanıp gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda ise 350 bin lira değerinde, döviz ve altın ele geçirilmişti.



Gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube'ye götürülüp sorguya alınan 22 örgüt mensubunun yapılan kimlik ve özlük bilgi sorgulamasında çoğunun öğretmen, eğitim sorumlusu ve yurt sorumlusu gibi mesleklere sahip olduğu belirlendi. Örgüt yapılanması içerisindeki konumları üzerine yapılan çalışmada ise gözaltına alınan isimlerden Mehmet Said B.’nin örgütün TSK mahrem imam yapılanması içerisinde yer alıp Diyarbakır TSK İmamı olarak görev yaptığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığınca hakkında arama kaydı bulunduğu belirlendi.



Yine gözaltına alınan isimler içerisinde bulunan Y.B.nin de Eyüpsultan eyalet imamı olarak örgüt yapılanmasında yer aldığı belirlenirken, polisin gözaltına aldığı 22 isim üzerindeki derinlemesine çalışması ve firari 8 şüphelinin yakalanması için operasyonları devam ediyor.