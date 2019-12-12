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12.12.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Gaybubet evlerine baskın: 22 gözaltı

FETÖ’nün gizlenme ve saklanma evi olarak bilinen 33 ayrı “gaybubet evi”ne düzenlenen baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, 350 bin lira değerinde döviz ele geçirildi.

Gaybubet evlerine baskın: 22 gözaltı

 

Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, FETÖ mensubu olmak ve örgütsel faaliyetlerde bulunmak gerekçesiyle aranan 30 şüphelinin yakalanması için İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları ortak çalışmalarda 33 “gaybubet evi”ni tespit ederek izlemeye aldı. Önceki gece adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda aranan 22 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da 350 bin lira değerinde dolar, euro ve Türk Lirası ile ziynet eşyası ele geçirildi. Arama yapılan adreslerden birinde ise örgüt tarafından mensuplarına dağıtılan ve üzerindeki seri numarası örgüt mensubunun kimlik numarası olarak kullanılan 43 adet 1 dolar bulundu.

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