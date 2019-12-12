Gaybubet evlerine baskın: 22 gözaltı

Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, FETÖ mensubu olmak ve örgütsel faaliyetlerde bulunmak gerekçesiyle aranan 30 şüphelinin yakalanması için İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları ortak çalışmalarda 33 “gaybubet evi”ni tespit ederek izlemeye aldı. Önceki gece adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda aranan 22 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da 350 bin lira değerinde dolar, euro ve Türk Lirası ile ziynet eşyası ele geçirildi. Arama yapılan adreslerden birinde ise örgüt tarafından mensuplarına dağıtılan ve üzerindeki seri numarası örgüt mensubunun kimlik numarası olarak kullanılan 43 adet 1 dolar bulundu.