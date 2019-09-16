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16.09.2019 - 09:38 | | İHA

Gazete kaplı camdan şüphelenen polis 240 kilo kaçak tütün yakaladı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, camları gazete ile kaplı depodan şüphelenen ekipler gözlerine inanamadı. Depoda kolilerce kıyılmış tütün olduğunu gören ekipler düzenledikleri operasyonda kaçak tütünlerin sahibini gözaltına alırken, malzemelere de el konuldu.

Gazete kaplı camdan şüphelenen polis 240 kilo kaçak tütün yakaladı

Olay merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Yiğitler Mahallesi üzerinde devriye gezen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, depo olarak kullanılan bir iş yerinin camının gazetelerle kaplı olduğunu gördü. İçeride ne olduğunu öğrenmek için boşluklardan depoya bakan ekipler içeride kolilerce kıyılmış tütün olduğunu fark etti.

Savcılıktan alınan arama kararıyla birlikte depoya baskın düzenleyen Yıldırım SÖS ekipleri, iş yerinden kaçak olduğu tespit edilen 240 kilo kıyılmış tütün ile 192 koli içerisinde muhafaza edilmiş toplam 1 milyon 920 bin dal boş makaron ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, bu malların sahibi olduğunu ileri süren Şivan A. isimli şahıs gözaltına alındı.

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Gazete kaplı camdan şüphelenen polis 240 kilo kaçak tütün yakaladı

Gazete kaplı camdan şüphelenen polis 240 kilo kaçak tütün yakaladı

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