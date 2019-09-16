Gazeteci Nahit Duru’ya son görev

Çeşitli basın kuruluşlarında yöneticilik yapan Nahit Duru için Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, değerli bir gazeteciyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Nahit Duru’nun eşi Yasemin Duru ise “Sevgi nedir diye tarif edilecekse, bu Nahit’in yaşamıydı. Biz ailesi olarak onunla hep gurur duyduk” dedi. Nahit Duru için Kocatepe Camisi’nde kılınan cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı diledi. Camideki törene TBMM Başkanvekili Levent Gök, çok sayıda siyasetçi ve gazeteci de katıldı. Duru, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.



