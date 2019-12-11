MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gazeteci Talat Atilla 'Tarafsız Bölge'de
ABONE OL
11.12.2019 - 21:43 |

Gazeteci Talat Atilla 'Tarafsız Bölge'de

'Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla gündeme gelen gazeteci Talat Atilla, CNN TÜRK canlı yayınında, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Gazeteci Talat Atilla 'Tarafsız Bölge'de

Talat Atilla'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Ben hayatım boyunca mesleğimin dışında bir işle iştigal etmedim. Bazı gazeteciler bana akılalmaz iftiralarda bulundular. Bunlar aynaya bakılarak yapılan iftiralar. Tüm bunların karşısında Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın İnce çıkıp bir açıklama yaptı. Bir gazeteci çıkıp da şunu diyemedi, "01.30'da neredeydiniz?" deniz ve konu biterdi. Bana habere kaynaklık eden CHP'linin verdiği bildi, 01.30'a görüşme olduğuna dair. Sayın Cumhurbaşkanı bunu açıkladığında konu bitmiştir. Bir gazeteci çıkıp da 'Sayın Muharrem İnce söyleyin bitsin.' derdi. Böyle bir soru da olmalıydı, böyle bir yanıt da.

"KAYNAĞIM 'O BİLGİ KILIÇDAROĞLU'NA DA GİTTİ' DEDİ"

Bu iddianın doğru olduğundan %100 emin misin diye sordum. Kaynağım Cumhuriyet Halk Partisi'nden önemli bir isim. Emin misiniz diye sordum. Bunlar ciddi iddialar. "Nereden eminsin" diye sordum. "Bu bilgi CHP liderine de gitmiş bir bilgidir." dedi. Giden kişi de CHP'li olduğu için doğal olarak bunu en iyi CHP lideri bilir. Yaklaşımımı söylüyorum. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yapınca, "Yok böyle bir şey" deyince, konu kapanmıştır. Bunu duyunca haber kaynağımla tekrar görüştüm, 'Bunları diyorsun ama, 'Devlet başkanı yalan söyleyecek hali yok' dedim. 'Bu işte bir iş mi var, bu nedir?' dedim. Bunu bir kez daha teyit almanı istiyorum dedim.

Kemal Kılıçdaroğlu'na bu bilgiyi soruyor ve 'evet bu bilgi bana da geldi' diyor. Daha sonra televizyona çıkıp, bir adım geriye atmış olsa da zaten bu süreç belli oluyor.

Benim oradaki eksikliğim hatam, haberi ben yapmalıydım. Tüm şimşekler bana gelmeliydi. Ben bu haberin arkasında durduğum falan yok. Cımbızla çekip değerlendirmeyin. Devlet Başkanı böyle bir açıklama yaptıysa, bunun üzerine söylenecek söz yok. Bilinçli bir şekilde yanıltıldığıma inanmıyorum. Haber kaynağımın yerinde olsaydım, söylerdim. 

(CHP'li ismi açıklamayacak mısınız?) Daha ileri boyutta verdim. Tweet'lerimde de yazdım, "Kardeşim derimi yüzseniz söylemeyeceğim." dedim.

ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

Sıradaki Haber