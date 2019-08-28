Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.

Şenler'in, cenaze törenine ilişkin bilginin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenler'in ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.