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24.12.2019 - 17:25 | | DHA

Gaziantep'te 225 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep'te polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, durdurulan kamyonun kasasındaki gizli bölmelerde 225 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 225 kilo esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takip başlatan polis, plakası belirlenen kamyonu Küsget Sanayi Sitesi’nde durdurdu. Ekipler eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada kamyon kasasındaki gizli bölmelere saklanmış 225 kilo esrar ele geçirdi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler kamyon sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Sinan Aygün Ankara Adliyesi'ndeEski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili iddialarına yönelik Ankara Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
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