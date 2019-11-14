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14.11.2019 - 16:17 | | DHA

Gaziantep’te cami inşaatında çökme! 1 işçi enkaz altında

Gaziantep’te yapılan Türkiye'nin 2'nci en büyük camisinin inşaatında iskele çöktü, 1 işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen UMKE ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Gaziantep’te cami inşaatında çökme! 1 işçi enkaz altında

Öğleden sonra Akkent Mahallesi'nde yapımı devam eden ve Türkiye'nin en büyük 2'nci camisi olması planlanan cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskele çöktü. Çökme çevrede büyük bir gürültü ve toz bulutuna neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, inşaata çalışan ve çökmeyle enkaz altında kalan 1 işçiyi kurtarma için çalışma başlattı.

 

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