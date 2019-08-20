Gaziantep'te feci kaza!

Alınan bilgiye göre, K.A idaresindeki 31 B 4600 plakalı TIR, İslahiye-Hassa kara yolu Altınüzüm mevkisinde Suriye uyruklu Muhammed Salim (32) yönetimindeki 27 MA 8215 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Salim'in hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZAYA BAKARKEN KAZA YAPTI

Suriye uyruklu S.A. yönetimindeki 27 MA 8223 plakalı otomobille, kaza yerine bakarken Suriye uyruklu M.K.'nin kullandığı 34 CBN 021 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, S.A.'nın otomobilindeki Ahmed Hassan yaralandı. Kaza yerindeki polislerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaşındaki Ahmed Hassan, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hassan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Motosiklet sürücüsü Salim'in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ekipler, TIR sürücüsü K.A.'yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.