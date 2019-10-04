MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemGaziantep’te kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
04.10.2019 - 12:18 | | iHA

Gaziantep’te kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep’te düzenlenen kaçak içki operasyonunda 839 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep’te kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir depoda gümrük kaçağı içki olduğu bilgisini aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 839 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 90 litre dökme gümrük kaçağı alkollü içki, 660 litre etil alkol, 160 boş cam şişe, 3 bin şişe kapağı, 13 bin 200 etiket ve 6 adet 200 litre kapasiteli plastik bidon ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

AVM'de yürüyen merdiven dehşetine 200 bin liralık tazminat davasıBaşakşehir'de bir alışveriş merkezindeki yürüyen merdivende ayak parmakları kopan 5 yaşındaki çocuğun ailesi, 200 bin liralık tazminat davası açtı. Yürüyen merdiven dehşetinin yaşandığı o anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sabaha karşı girdikleri evde, 'polisiz' diyerek soygun yaptılar

Sabaha karşı girdikleri evde, 'polisiz' diyerek soygun yaptılar

2019 Af yasası ne zaman çıkacak? Son durum nedir?

2019 Af yasası ne zaman çıkacak? Son durum nedir?

Gül Baba Vakfı Türkiye'deki faaliyetlerine başlıyor

Gül Baba Vakfı Türkiye'deki faaliyetlerine başlıyor

Gaziantep’te kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep’te kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Sıradaki Haber