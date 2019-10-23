Gaziantep'te kaza: 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Nizip- Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden H.A. (69) yönetimindeki 27 C 1881 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen A.A. (26) yönetimindeki 80 ABB 695 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile otomobildeki T.Ş. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Resulayn'da terör tünelleri kapatılıyorBarış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde terörden arındırılan bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri tarafından teröristlerin kazdıkları tüneller kapatılıyor.