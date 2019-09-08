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08.09.2019 - 16:20| DHA

Gaziantep’te korkunç kaza! Araçlar hurdaya döndü

Gaziantep’te, kamyonetle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Ethem Doğan (28) hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü Yasin Deniz yaralandı.

Gaziantep’te korkunç kaza! Araçlar hurdaya döndü
Gaziantep’te korkunç kaza! Araçlar hurdaya döndü
Gaziantep’te korkunç kaza! Araçlar hurdaya döndü
Gaziantep’te korkunç kaza! Araçlar hurdaya döndü
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Kaza, öğlen saatlerinde, Bilek Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine giden Yasin Deniz'in kullandığı 26 B 0378 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ethem Doğan yönetimindeki 27 UY 300 plakalı otomobil çarpışt

Kazada, iki araçta hurdaya dönerken, kamyonet yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ethem Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Yasin Deniz ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Doğan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

 

 

 

 

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