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01.09.2019 - 08:50

Gaziantep'te motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kullandığı motosikletle önünde ilerleyen başka bir motosiklete çarpan Abdullah Bülbül (76) yaşamını yitirdi. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün gece, İslahiye- Hassa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte İslahiye'de bir yakının düğününe katıldıktan sonra Altınüzüm Mahallesi'ndeki evine dönen Abdullah Bülbül, kullandığı 79 AN 009 plakalı motosikletle, önündeki Berat Y.'nin (16) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

Çarpmayla birlikte yola savrulan her iki sürücü ile Abdullah Bülbül'ün eşi Leman (41), çocukları Hasan (5) ve Cemile Bülbül (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Bülbül, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralının tedavisi sürüyor.

Gaziantepte motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantepte motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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