MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemGaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
09.09.2019 - 16:28| AA

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep'te polis ekiplerince, kent merkezi ve Kilis'te silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 tabanca ve 54 mermi ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Başlatılan çalışma kapsamında, kent merkezi ve Kilis'te belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 6 tabanca, 54 mermi, 8 şarjör ele geçirildi. Silahlara ve mermilere el koyan ekipler S.K., A.T., H.K., H.D., H.K. ve M.A.K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

Bebek, seyir halindeki cipten düştüHindistan'da bir yaşındaki bebek seyir halindeki cipten düştü. Gişelerdeki görevli tarafından fark edilen bebek, yol kenarından alınarak tedavi altına alındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Güvenlik kamerasına içki şişesi atan şüpheliye gözaltı

Güvenlik kamerasına içki şişesi atan şüpheliye gözaltı

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Tek tek basıldılar! Hepsi gözaltında

Tek tek basıldılar! Hepsi gözaltında

Son dakika... Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı hakkında hapis cezası

Son dakika... Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı hakkında hapis cezası

Sıradaki Haber