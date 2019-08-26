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26.08.2019 - 11:27| DHA, İHA

Gaziosmanpaşa'da hastane bahçesinde yangın

Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da hastane bahçesinde yangın

Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri elektrik kesilemediği için yangına uzun süre müdahale edemedi. Hastanede bulunan 57 hasta ise çevreyi kaplayan yoğun duman nedeniyle tahliye edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

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