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16.08.2019 - 08:22| BURSA AA

Gaziyi darp eden 3 kişi tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından, Gemlik ilçesinde bir gazinin kafede ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle darp edilmesine ilişkin 3 şüphelinin “kasten yaralama” suçundan tutuklandığı bildirildi.

Gaziyi darp eden 3 kişi tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, gazi Ömür Karaman’ın önceki gün darp edilmesiyle ilgili medyada haberlere yer verildiği hatırlatıldı. Irak’ın kuzeyinde 6 Mayıs 2000’de yaralanan ve 26 ameliyat sonrasında yeniden sağlığına kavuşan gazi Karaman’ın, Gemlik’teki Kumsaz tesislerinde oturduğu sırada engelli olan ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle kafe görevlileriyle tartıştığı belirten açıklamada, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kafe görevlileri tarafından darp edildiği aktarıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kafenin sahibi Süleyman Şahin ile amcası Özcan Şahin ve Ümit Tangil’in tutuklandığı duyuruldu.

Gaziyi darp eden 3 kişi tutuklandı

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