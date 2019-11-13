Gazze'de ölü sayısı artıyor!

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerine düzenlenen saldırılar sonucu dünden bu yana 16 kişinin öldüğü belirtildi.

Bakanlık açıklamasında yaralı sayısının ise 50 olduğu kaydedildi.

ÖLEN KİŞİLERDEN BİRİ KUDÜS SERİYYELERİNİN YÖNETİCİ KADROSUNDAN

Öte yandan İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bugün hayatını kaybeden 38 yaşındaki Halid Muavvad Ferrac'ın, Kudüs Seriyyelerinin yönetici kadrosundan olduğu ifade edilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 10 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu dün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

NETANYAHU'DAN UYARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, roket atışlarını sürdürmesi halinde İslami Cihad'a yönelik operasyonlarına devam edecekleri uyarısında bulundu.

Netanyahu, Batı Kudüs'te yapılan kabine toplantısında, İsrail ile abluka altındaki Gazze Şeridi arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in bölgede gerginliğin artmasından yana olmadığını ancak her türlü saldırıya da karşılık vereceğini söyleyen Netanyahu, "İslami Cihad'ın önünde tek seçenek var: Ya saldırılarına son verecek ya da daha fazla darbe alacak." ifadesini kullandı.