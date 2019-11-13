MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriGazze'de ölü sayısı artıyor!
13.11.2019 - 12:55 | | AA

Gazze'de ölü sayısı artıyor!

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi yaşamını yitirdi. Netanyahu, roket atışlarını sürdürmesi halinde İslami Cihad'a yönelik operasyonlarına devam edecekleri uyarısında bulundu.

Gazze'de ölü sayısı artıyor!

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerine düzenlenen saldırılar sonucu dünden bu yana 16 kişinin öldüğü belirtildi.

Bakanlık açıklamasında yaralı sayısının ise 50 olduğu kaydedildi.

ÖLEN KİŞİLERDEN BİRİ KUDÜS SERİYYELERİNİN YÖNETİCİ KADROSUNDAN

Öte yandan İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bugün hayatını kaybeden 38 yaşındaki Halid Muavvad Ferrac'ın, Kudüs Seriyyelerinin yönetici kadrosundan olduğu ifade edilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 10 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu dün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti. 

NETANYAHU'DAN UYARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, roket atışlarını sürdürmesi halinde İslami Cihad'a yönelik operasyonlarına devam edecekleri uyarısında bulundu.

Netanyahu, Batı Kudüs'te yapılan kabine toplantısında, İsrail ile abluka altındaki Gazze Şeridi arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in bölgede gerginliğin artmasından yana olmadığını ancak her türlü saldırıya da karşılık vereceğini söyleyen Netanyahu, "İslami Cihad'ın önünde tek seçenek var: Ya saldırılarına son verecek ya da daha fazla darbe alacak." ifadesini kullandı.

    Yurt önlerinde kızları taciz eden şüpheli tutuklandı!Bursa’da yurt önlerinde üniversite öğrencisi kızlara cinsel organını gösterip sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen Yiğit Güler (33), yakalanıp, tutuklandı. Güler'in kız öğrencileri takip ettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aranan FETÖ firarisi Niğde'de yakalandı

    Aranan FETÖ firarisi Niğde'de yakalandı

    Dünyaca ünlü sanatçı Akçakale’de fırın açtı

    Dünyaca ünlü sanatçı Akçakale’de fırın açtı

    Bakanlık paylaştı... SAS ve METİ timleri göz açtırmıyor!

    Bakanlık paylaştı... SAS ve METİ timleri göz açtırmıyor!

    Barış Pınarı Harekatı'na bölge halkından destek

    Barış Pınarı Harekatı'na bölge halkından destek

    Sıradaki Haber