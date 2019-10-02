02.10.2019 - 17:00 | | DHA
GBT sorgulamasında ortaya çıktı! Yakalandı
Edirne’nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne İl ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesindeki devriye görevi sırasında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan A.İ. ve M.E. oldukları belirlendi. Şüphelilerin, jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.
Bakan Akar'dan net mesajMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile devam eden Güvenli Bölge tesisine yönelik çalışmalara ilişkin, "Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz." dedi.