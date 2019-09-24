GDO çevreyi de kirletiyor

Tohum ve tohumculuk teknolojileri üzerine Bitki Islahatçıları Alt Birliği (BİSAB) tarafından yayımlanan “Tohum, Tohumculuk ve Teknolojileri” kitabının editörlüğünü üstlenen Kesici, tohumculuk sektörünü bekleyen en önemli tehlikenin iç ve dış kaynaklı tekelleşme olabileceğini belirterek, kamunun tekelleşmeyi önleyici etkili bir mevzuatı uygulamaya koyarak mali, teknik ve teknolojik teşviklerle özel sektöre rekabet gücü kazandırması gerektiğini dile getirdi. Tohum ıslah çalışmaları kapsamında elde edilen ve kamuoyunda çok yakından izlenen GDO’lu gıdalara da değinen Kesici, günümüz şartlarında GDO’lu bu bitkilerin faydalarından çok zararlarının tartışıldığını söyledi. Kesici, bu uygulamaların ticarette tekel oluşturmaya elverişli olduğunu, patent vb. haklar sebebiyle birçok hukuki sorunu da bünyesinde barındırdığını vurguladı.

4 milyar dolarlık tohum piyasası

BİSAB Başkanı Dr. Vehbi Eser ise, Türkiye’de tohumluk piyasasının büyüklüğünün 4 milyar dolara çıktığını ifade etti. Türkiye’de 2016 itibarıyla tohumculukla uğraşan şirket sayısının 729, bitki ıslahı yetkisi olan şirket sayısının da 214 olduğunu anlatan Eser, yurt içi tohumluk üretiminin 1980-2015 döneminde 10 kat arttığını kaydetti. Eser, dünya tohumluk ticaretinin yüzde 28,5’inin ABD, yüzde 21,5’inin Çin, yüzde 20’sinin de AB ülkelerinin elinde olduğunu, Türkiye’nin yüzde 1 ile 10. sırada bulunduğunu kaydetti.