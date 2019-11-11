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11.11.2019 - 17:04 | | DHA

Gebze Belediyesi'nden zabıta şiddetiyle ilgili açıklama

Gebze Belediyesi, zabıta memurlarının kaldırıma ürünlerini koyan esnafa tekme ve tokat atarak uyguladığı sert müdahalenin kabul edilebilir nitelikte olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İnceleme ve soruşturma neticesinde gerekli yasal işlemler yapılacak" denildi.

Gebze Belediyesi'nden zabıta şiddetiyle ilgili açıklama

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce ilçedeki esnafın kaldırımlara koyduğu ürünleri kaldırdı. Zabıtalar ile esnaf arasında yaşanan tartışmalar sonucunda zabıtalar bir esnafı tekme tokat dövmesi, işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zabıta memurlarının tekme tokat dövdüğü esnaf daha sonra sırt üstü yere düşmesi ve esnafı korumak isteyen bir kişinin ise üzerine yatarak darbelerden korumaya çalıştığı görüntüleri yer aldı.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Gebze Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet ve talepler üzerine yaya geçişlerini engelleyecek şekilde　kamu alanı ve kaldırım işgallerini önlemek üzere Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bir çalışma başlatılmıştı. Bu çalışmalar esnasında meydana gelen ve kamuoyuna da yansıyan üzücü görüntüler, kurumumuz nezdinde de kabul edilir nitelikte değildir. Tasvip edilmesi imkansız bu üzücü olayların, kapsamlı bir şekilde araştırılması ve soruşturulması için bir çalışma, Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda başlatılmıştır. Yaşanan üzücü olaylarda kastı veya sorumluluğu　olanlar hakkında, yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde gerekli yasal işlemler, kanun ve hukuk çerçevesinde yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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