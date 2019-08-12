Gebze'de korkutan yangın!

Mollafenari Pelitli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Bölgedeki bir parfüm fabrikasına sıçrayan yangına, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra söndürme helikopterleriyle de müdahale edildi.

Söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması başlatıldı.

Parfüm fabrikasının yanı sıra başka bir kimya fabrikasında da kısmen hasar oluştuğu, yaklaşık 25 hektarlık orman alanının yandığı öğrenildi.

Kocaeli Valiliğinden 'yangın' açıklaması

Kocaeli Valiliğinden, Gebze ilçesindeki orman yangınında 30 hektarlık alanın zarar gördüğü, bazı fabrikalarda hasar oluştuğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mollafenari Pelitli Mahallesi'ndeki yangın ihbarı sonrası Kocaeli Valiliği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında kriz merkezi oluşturulduğu belirtildi.

Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 22 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 3 dozer ve 95 personel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 18 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 1 dozer, 70 itfaiye personeli ve Tuzla Belediyesine ait 7 itfaiye aracı ile müdahale edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangında 30 hektarlık alan zarar gördü. Yanan alan yakınında bulunan 1 lojistik firması ve 1 plastik fabrikası bahçesinde bulunan plastik maddeler ile 1 araç dorsesinde hasar oluştu. Yine bir kozmetik fabrikasının birinci kısmı tamamen yandı. yangın ikinci kısma sıçramadan ormanlık alanda çıkan yangınla birlikte kontrol altına alınmıştır. Ormanlık alanda ve yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürdürülmektedir."

Yangın alanında olası durumlara karşı müdahale etmek üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait 1 koordine ekibi ile 4 ambulans ve sağlık ekibinin hazır bulundurulduğu kaydedilen açıklamada, dumandan etkilenen 3 görevliye 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildiği, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yangının yüzde 98 oranında kontrol altına alındığını belirterek, 'Yangının çıkış nedeni henüz belli değil ama ancak orman yangını olarak başladığını biliyoruz. Şu an yüzde 98 oranında kontrol altına alınmış durumda. 30a yakın itfaiye aracı, arozözler, iş makineleri, tüm makine teçhizat sevk edilmiş durumda. Havadan da müdahale devam ediliyor. Şu ana kadar bir fabrikamız yanmış durumda, 1 fabrikayla ilgili olarak da soğutma çalışmaları devam ediyor. Onun dışında hayati bir tehlike söz konusu değil. Bayram nedeniyle yanan fabrikada faaliyet olmadığı, sadece bekçinin olduğu, onun dışında herhangi bir çalışanın bulunmadığı tespit edildi. Fabrikanın ortaklarından birisi buradaydı. O da bu durumu doğruladı. Yakın bir zaman içerisinde tamamen kontrol altına almış olacağız.' dedi.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise hem ormanlık alanda, hem de fabrikalarda çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklayarak, şöyle konuştu:

Nereden kaynaklandığı belli olmayan bir yangın. Kocaeli Büyükşehir ve ilçelerden itfaiye ekipleri buraya geldiler. Şu an valilik kriz ekibi oluştu. Onlarla sürekli istişare halindeyiz. Hem kamu kurum ve kuruluşlarından iş makineleri, Büyükşehir ve çevre ilçelerden itfaiyelerimizi buraya sevk ettik. Şu anda bir fabrikamız yandı. O fabrikada hemen hemen hiçbir şey kalmadı. O fabrikamızdaki yangın kontrol altında sayılır. Yangını bina içerisinde hapsederek bitirmeye çalışıyorlar. Yanındaki iş yeri ve fabrikalara sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf ediyorlar. Ormanlık alanda da çok az bir alanda kısmı küçük yangınlar devam ediyor. Arkadaşlarımız söndürüyorlar. Genel alanda soğutma için çalışmalar yapılıyor. Hem fabrika, hem ormanlık alandaki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.